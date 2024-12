Hoe krijg je lage rugpijn, en hoe kom je ervan af?

We kennen het bijna allemaal wel, of het nu na een dag zwoegen in de tuin is, een avond lang staan bij een concert, of na een pittige werksessie achter het bureau: lage rugpijn is een ongemak dat liefst driekwart van de westerse bevolking vroeg of laat te grazen neemt. Hoe ontstaat het, en nog belangrijker: hoe kom je ervan af? Stilzitten werkt in elk geval niet, maakt chiropractor en hoogleraar Sidney Rubinstein duidelijk.

De boosdoeners

Lage rugpijn uit zich op vele manieren, zoals stramme spieren en uitstralende pijn naar de benen. Het kan soms zelfs zo erg zijn dat het functioneren onmogelijk wordt. Volgens Rubinstein is de oorzaak vaak overbelasting, slijtage, of een gebrek aan conditie en spierkracht.

Hoewel het vaker voorkomt bij ouderen, is niemand veilig. Langdurig zitten, staan, of zelfs stress kunnen de klachten veroorzaken of verergeren. Psychische klachten zoals depressies spelen hierin ook een rol.

Aspecifieke rugpijn

Het goede nieuws? Veel vormen van lage rugpijn verdwijnen vanzelf. Dit geldt vooral voor aspecifieke rugklachten, waarbij er geen duidelijke fysieke oorzaak is. Rubinstein legt uit in het AD: “Een bekend voorbeeld is de pijn die in je onderrug schiet als je een dag in de tuin hebt gewerkt. Dat gaat meestal na enkele dagen of weken over en hoeft niet per se behandeld te worden. Soms is een pijnstiller al voldoende.”

Specifieke rugpijn

Specifieke rugpijn heeft echter wél een aanwijsbare oorzaak, zoals een hernia of een vernauwing in het wervelkanaal. Dat kan leiden tot chronische pijn, die langer dan drie maanden blijft hangen. Toch is ook dat niet altijd een reden voor paniek. “Mensen denken soms dat specifieke rugpijn zoals een hernia alleen verholpen kan worden door een operatie, maar dat klopt niet. Zelfs deze klachten kunnen worden verholpen door oefentherapie of met hulp van een manuele therapeut of chiropractor.”

Wat kun je zelf doen?

De beste manier om lage rugpijn te voorkomen of te verlichten, is verrassend simpel: blijf in beweging – zelfs met pijn - en leef gezond.

Als je rug opspeelt, is de neiging om rust te nemen groot. Toch is dat niet wat Rubinstein aanbeveelt. “Vaak denken mensen dat ze moeten rusten, omdat ze anders nog meer schade aan de rug of meer pijn vrezen. Dertig jaar geleden was het advies nog bedrust, maar onderzoek laat zien dat bewegen, of in beweging blijven, het beste helpt.”

Beweging en gezond leven

Beweging houdt de spieren sterk en flexibel, en dat ondersteunt de wervelkolom. Bovendien stimuleert het de doorbloeding, wat helpt om de pijn te verlichten.

Een gezonde levensstijl is minstens zo belangrijk. Stoppen met roken, matig alcoholgebruik, en een gezond gewicht dragen allemaal bij aan een fitte rug. Stressreductie speelt ook een grote rol: "Als je gestrest bent, dan ben je minder weerbaar en dus vatbaarder voor lichamelijke en geestelijke klachten." Yoga en mindfulness kunnen hier goed bij helpen.

Doe oefeningen

Je hoeft niet direct een abonnement op de sportschool te nemen, thuis kun je al veel doen. “Welke oefening het best is, hangt van de klacht af. Maar eigenlijk is elke vorm van inspanning goed. Als je maar beweegt”, zegt Rubinstein.

Maak je geen zorgen als je rug begint te protesteren tijdens een training of behandeling. Dat hoort erbij en is doorgaans geen reden tot paniek. Het belangrijkste is om in beweging te blijven. Hoe simpel het ook klinkt, dat is vaak het beste medicijn tegen lage rugpijn.

