Hoeveel donkere chocolade per dag is gezond

Je denkt dat je onbeperkt donkere chocolade kunt eten. Er is immers amper suiker in. En chocolade, of althans cacao , heeft ook allerlei gezondheidsvoordelen. Dus wat is er tegen?

Volgens voedingsdeskundige dr. Alexandra Dalu is het belangrijk om een evenwicht te vinden tussen genieten en matigheid.

Zij stelt dat het van drie vierkantjes een redelijke hoeveelheid is om jezelf te trakteren. Dit komt neer op ongeveer 20 tot 30 gram per dag. Het is echter essentieel om deze chocolade te integreren in een uitgebalanceerd dieet.

Waarom tijdens de maaltijd?

De arts adviseert ook om pure chocolade bij een maaltijd te eten in plaats van tussendoor. Dit zorgt ervoor dat de suikers in de chocolade worden gemengd met andere macronutriënten, wat de opname van suiker vertraagt en voorkomt dat het snel wordt omgezet in vet. Hierdoor verminder je de kans op onbedwingbare trek later op de dag.

Tips voor tussendoortjes

Als je toch liever tussendoor van je chocolade geniet, raadt dr. Dalu aan om dit te combineren met gezonde snacks zoals fruit, noten of Griekse yoghurt. Dit helpt niet alleen om de trek te stillen, maar zorgt er ook voor dat je lichaam langer verzadigd blijft.

Conclusie