HPV-virus en baarmoederhalskanker: 'Deze ziekte kan uitsterven'

Een emotioneel bericht van zangeres Emma Heesters (28) bracht gisteren een schokgolf teweeg: ze maakte via Instagram bekend haar werk drie maanden neer te leggen vanwege haar behandeling (chemotherapie) voor baarmoederhalskanker. Jaarlijks krijgen ruim 800 vrouwen in Nederland deze diagnose, maar er is ook goed nieuws: de ziekte is steeds beter te voorkomen en te bestrijden.

Veelvoorkomend virus

De veroorzaker van baarmoederhalskanker is het humaan papillomavirus (hpv), een veelvoorkomend virus dat seksueel overdraagbaar is. Liefst 80 tot 90 procent van de mensen raakt er ooit mee besmet. Gelukkig merkt het merendeel hier niets van, omdat het immuunsysteem het virus meestal zelf opruimt. Het virus blijft echter bij zo’n 20 procent van de vrouwen in het lijf achter, legt gynaecoloog Bram ter Harmsel uit aan De Telegraaf. En dat kan uiteindelijk leiden tot baarmoederhalskanker.

“Er zijn veel verschillende hpv-virussen, maar typen 16 en 18 komen het meest voor en zijn het gevaarlijkst,” zegt Ter Harmsel. Samen zijn deze twee varianten verantwoordelijk voor 70 procent van alle gevallen van baarmoederhalskanker.

Signalen en preventie

De ziekte ontwikkelt zich langzaam, vaak zonder dat je er iets van merkt. Symptomen zoals onverwacht bloedverlies, bloeden na seks of bloedingen na de menopauze kunnen later optreden. Daarom is vroege detectie cruciaal. Via het bevolkingsonderzoek krijgen vrouwen in Nederland op vijf momenten in hun leven een oproep voor een uitstrijkje: op hun 30e, 35e, 40e, 50e en 60e. Hiermee kan baarmoederhalskanker of een voorstadium ervan tijdig worden opgespoord.

Daarnaast is er een krachtig wapen in de strijd tegen hpv: vaccinatie. Sinds 2009 maakt het hpv-vaccin deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. Het beschermt voor 95 procent tegen de meest voorkomende hpv-infecties en is gratis voor iedereen onder de 18 jaar. Omdat het vaccin het meest effectief is vóórdat je wordt blootgesteld aan het virus, krijgen kinderen vanaf 10 jaar een oproep.

Baarmoederhalskanker uitbannen

De combinatie van vroege opsporing en vaccinatie maakt een toekomst zonder baarmoederhalskanker mogelijk. Volgens Ter Harmsel is het een kwestie van actie ondernemen: “Wanneer iedereen zich zou laten vaccineren, zullen ziektes als baarmoederhalskanker langzaam uitsterven. En daar is iedereen bij gebaat.”