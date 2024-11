Heinen denkt dat het wel lukt om btw-verhoging te vervangen

DEN HAAG (ANP) - Minister Eelco Heinen (Financiën) is "heel blij" met de steun van een aantal oppositiepartijen voor het belastingplan van het kabinet. Voorwaarde is wel dat er komend voorjaar een alternatief wordt gevonden voor de verhoging per 2026 van de btw op cultuur en sport. Hij schat in dat dit "wel lukt", al benadrukt hij ook dat het geld (ongeveer 2 miljard euro) dan ergens anders vandaan moet komen.

"Goedkope opties zijn er niet", waarschuwde Heinen voor aanvang van de ministerraad. Maar: "we hebben nu wel wat meer tijd en er is denk ik ook wat meer bereidheid in de coalitie en de oppositie om naar elkaar te luisteren".

Met de toezegging dat de btw-maatregel wordt heroverwogen, verzekerde Heinen zich van steun van D66 en de christelijke partijen CDA, SGP en ChristenUnie voor het belastingplan dat hij bij afwezigheid van de afgetreden staatssecretaris Folkert Idsinga moest verdedigen in de Tweede Kamer. Met deze partijen aan boord is er ook een meerderheid voor de plannen in de senaat.

Heinen is daar blij mee, omdat de plannen ook zorgen voor lastenverlichting voor onder meer werkenden. Daar is nu "breed draagvlak" voor, zei hij.