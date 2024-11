Heinen: ook NSC wist van ontkoppeling groei en ontwikkelingshulp

DEN HAAG (ANP) - Minister Eelco Heinen (Financiën) is verbaasd over de aantijging vanuit de NSC-fractie in de Tweede Kamer dat het kabinet "niet transparant" is geweest bij het besluit om de ontwikkelingshulp niet langer te laten meestijgen met de economische groei. "Daar hebben we uitgebreid over gesproken en daar zijn alle partijen bij betrokken geweest", zei de bewindsman voor aanvang van de ministerraad.

De loskoppeling kwam donderdagavond ter sprake bij de behandeling van de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp in de Tweede Kamer. Daarbij uitte NSC-Kamerlid Femke Zeedijk kritiek op de communicatie rond het besluit, waar haar partij niet over te spreken is. Zij verzette zich wel tegen het door de oppositie geschetste beeld dat NSC "gepiepeld" zou zijn door de andere coalitiepartijen.

Heinen opperde dat de kennelijke miscommunicatie wellicht een intern probleem is bij NSC. "Dat laat ik aan hen", zei hij. De bewindsman wees er ook op dat het kabinet inmiddels heeft beloofd komend voorjaar te gaan kijken of de koppeling tussen ontwikkelingshulp en economische groei kan worden hersteld.