Is alcohol uit rode wijn echt minder schadelijk?

Er wordt nog altijd beweerd (door wijndrinkers of wijnmakers) dat rode wijn minder schadelijk is dan bier of whiskey. Ja, het zou zelfs gezond zijn als je niet te veel drinkt.

Maar nee, alcohol uit rode wijn is niet minder schadelijk dan alcohol uit andere dranken. Alle alcoholische dranken bevatten ethanol, en het is deze stof die schadelijk is voor de gezondheid.

Hoewel rode wijn antioxidanten bevat, zoals resveratrol, wegen de mogelijke voordelen van deze stoffen niet op tegen de negatieve effecten van alcohol.

Het Voedingscentrum adviseert om helemaal geen alcohol te drinken of in ieder geval niet meer dan één glas per dag.Voor vrouwen is het advies om helemaal geen alcohol te drinken tijdens de zwangerschap.

Belangrijke punten:

Alcohol is alcohol : Of het nu uit rode wijn, bier of sterke drank komt, alcohol heeft altijd dezelfde schadelijke effecten op het lichaam.

: Of het nu uit rode wijn, bier of sterke drank komt, alcohol heeft altijd dezelfde schadelijke effecten op het lichaam. Gezondheidsrisico's : Alcoholgebruik verhoogt het risico op verschillende ziekten, waaronder kanker, leverziekten en hart- en vaatziekten.

: Alcoholgebruik verhoogt het risico op verschillende ziekten, waaronder kanker, leverziekten en hart- en vaatziekten. Matiging is belangrijk: Als je ervoor kiest om alcohol te drinken, doe dit dan met mate.

Als je je zorgen maakt over je alcoholgebruik of vragen hebt over de effecten van alcohol op je gezondheid, neem dan contact op met je huisarts.