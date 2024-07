Fors minder cocaïne onderschept in zeehavens in eerste half jaar

ROTTERDAM (ANP) - De douane heeft in de eerste zes maanden van dit jaar minder drugs in beslag genomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Er is vooral fors minder cocaïne onderschept in Nederlandse zeehavens. Het gaat om 16.000 kilo, terwijl in het eerste half jaar van 2023 nog ruim 28.000 kilo werd gevonden. Voor de douane is dit een bewijs dat maatregelen om de import van drugs tegen te houden werken. Het zou hierdoor voor criminelen minder aantrekkelijk worden om drugs te smokkelen via Nederlandse havens.

Zo heeft Nederland in een aantal landen in Zuid-Amerika een contactpersoon geplaatst en werkt de douane in Brazilië samen bij het analyseren van scanbeelden. Ook is het aantal medewerkers dat betrokken is bij de controle van containers verminderd en worden de controles korter van tevoren aangekondigd, dit alles om infiltratie door criminelen tegen te gaan. Zendingen uit risicolanden worden apart gezet om ze beter te beveiligen. Daarnaast wordt op Europees niveau nauwer samengewerkt.

De meeste cocaïne die naar Europa wordt gesmokkeld, is afkomstig uit Latijns-Amerika. Volgens de douane gebruiken criminelen vaker andere routes voor de smokkel. De dienst ziet eenzelfde dalende trend bij andere zeehavens in Noord-Europa. Ook de havens van Antwerpen en Hamburg zijn belangrijke doorvoerhavens voor cocaïne. Het beeld in Zuid-Europa is wisselend. Zo wordt er meer cocaïne in loodsen ontdekt, terwijl er minder wordt onderschept aan boord van schepen.

Speciaal team

In heel 2023 werd in Nederland 59.116 kilo cocaïne onderschept, het meeste in de havens van Rotterdam en Vlissingen. In de Zeeuwse plaats werd de grootste cokevangst van dit jaar tot nu toe gedaan. Op 19 juni onderschepte de douane 3600 kilo tussen een lading bananen uit Ecuador. Volgens het OM hadden de drugs een straatwaarde van 270 miljoen euro.

Bij smokkel via luchtvracht trof de douane steeds vaker cocaïne aan van buiten Latijns-Amerika. Ook werd 60 kilo uit Canada onderschept. In het eerste half jaar werd iets meer cocaïne in beslag genomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het ging om 720 kilo, tegen 680 kilo in de eerste helft van 2023. De douane spreekt van een "stabiele trend".

In de uitgaande briefpost was een daling te zien van het aantal drugsvondsten in het eerste half jaar van dit jaar. In 2023 werd in de eerste zes maanden 9000 keer drugs gevonden, dit jaar is dat 6300 keer. Het gaat voornamelijk om synthetische drugs, maar ook om cannabis en cocaïne. De douane denkt dat de daling komt door het speciaal opgerichte team dat drugssmokkel via de post bestrijdt.