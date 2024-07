Mark Gillis komt 'enorm verward en angstig' uit coma: “Moet alles weer opnieuw leren”

Realityster Mark Gillis (28) is uit zijn kunstmatige coma ontwaakt en ademt inmiddels zelfstandig, maar hij kampt nog met grote lichamelijke en psychische problemen. In een persverklaring geeft de familie een update over de situatie rond de zoon van de bekende ondernemer Peter Gillis.

Mark kwam vorige week uit coma, nadat hij wekenlang kampte met de gevolgen van een zware longontsteking. Hij lijdt nu echter aan een delirium (verwardheid), een tijdelijke geestelijke aandoening die vaak voorkomt bij patiënten op de intensive care.

Wat is een delirium?

Bij een delirium gedraagt de patiënt zich heel anders dan normaal. Zo weet de patiënt vaak niet waar hij is en welke dag het is, is er een verstoring van het dag-nachtritme, kan hij de aandacht slecht vasthouden en treedt er prikkelbaarheid en agitatie op. Het is mogelijk dat patiënten dingen zien of horen die er niet zijn (hallucinaties) zoals beestjes, stemmen of geluiden en kunnen ze last van waanideeën hebben. Ook kunnen patiënten last hebben van motorische onrust waardoor ze vaak en veel bewegen en proberen slangetjes en dergelijke te verwijderen.

Persverklaring van familie

De familie legt in de persverklaring uit: “Mark is enorm verward en met tijden angstig. Het ziek zijn en de kunstmatige coma hebben zijn psychische gesteldheid aardig in de war gebracht. Hopelijk trekt dat binnenkort weg. Voor ons zijn dat ook geen fijne momenten om aan zijn bed te zitten en hulpeloos toe te kijken.”

Revalideren