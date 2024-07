Hoofdredacteur NOS Sport: verandering is lastig en duurt lang

HILVERSUM (ANP) - De nieuwe hoofdredacteur van NOS Sport dacht de cultuuromslag op de werkvloer "in een paar maanden geregeld te kunnen hebben". Een jaar na zijn aanstelling noemt Gert-Jaap Hoekman dat in gesprek met het AD "naïef". Nu hoopt Hoekman zijn doel in januari volgend jaar bereikt te hebben.

"Het veranderen van hoe je met elkaar omgaat op een redactie is te vergelijken met het verbouwen van een raket die al is gelanceerd en door de lucht suist. Zoiets is lastig en duurt gewoon lang. Zeker als je er iedereen in wil betrekken", zegt Hoekman in een terugblik op zijn eerste jaar op de sportredactie van de nieuwsomroep.

De oud-hoofdredacteur van NU.nl trad vorig jaar aan, nadat de toenmalige hoofdredactie van NOS Sport was opgestapt. Dat gebeurde na een publicatie van de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van de sporttak van de NOS. Ook uit een interne inventarisatie bleek later dat er in de afgelopen twintig jaar sprake was geweest van onder meer pestgedrag, discriminatie, intimidatie en verbale agressie.

Trots

Bij zijn aantreden trof Hoekman naar eigen zeggen "een ploeg mensen die het graag goed wilde doen, maar ook een soort schaamte voelde." Zijn doel voor de lange termijn was dan ook het terugbrengen van trots, zegt hij, "want dat gevoel trof ik nergens meer". "Bij NU.nl liepen mensen in hun vrije tijd in truien van hun werkgever. Hier hoorde ik dat mensen hun NOS-paraplu niet meer durfden open te klappen op straat, ik wilde dat veranderen."

Er vonden de afgelopen tijd onder meer verplichte gesprekken plaats over hoe er met elkaar omgegaan wordt bij NOS Sport. "Dat vond niet iedereen meteen leuk, maar het werkte wel." Volgens Hoekman moet er bij NOS Sport "een cultuur ontstaan waarin mensen wat tegen elkaar durven te zeggen. Alleen dan kom je met elkaar vooruit".