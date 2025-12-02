Medicijn tegen haaruitval veroorzaakt depressie en impotentie: ‘Nadelen wegen niet op tegen voordelen’

Steeds meer jonge mannen grijpen naar finasteride om hun terugtrekkende haarlijn te redden. Maar er zitten nogal wat haken en ogen aan het medicijn tegen haaruitval.

Het middel, dat de aanmaak van een testosteronverwant hormoon remt, staat al langer bekend om zijn gevaarlijke bijwerkingen. Experts zoeken nu de media op om te waarschuwen voor de psychische risico’s die ernstiger zijn dan veel gebruikers denken.

Zware bijwerkingen, ook na stoppen

Uroloog Herman Leliefeld onderzocht de effecten van finasteride en kwam tot een dramatische conclusie. “Finasteride kan de bloed-hersenbarrière passeren. Daar hindert het onderdelen van het brein, wat kan zorgen voor depressie en suïcidale gedachten”, legt Leliefeld ons uit.

Ook bij bijwerkingencentrum Lareb stapelen de meldingen zich op: inmiddels gaat het om elf meldingen van suïcidale gedachten en zelfs één melding van zelfdoding bij gebruik tegen haaruitval.

Gebruik stijgt, ondanks waarschuwingen

Opvallend genoeg neemt het gebruik toch toe. Volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen blijft finasteride populair onder jonge mannen, terwijl de richtlijnen voor huisartsen juist adviseren om terughoudend te zijn met medicatie tegen haaruitval.

En het blijft niet bij mentale klachten. Leliefelds onderzoek laat zien dat 15 procent van de gebruikers erectiestoornissen krijgt. Daarbovenop blijkt dat één op de drie mannen die deze bijwerking ervaart, er tot wel vier jaar na het stoppen nog last van houdt.

Artsen worden kritischer

Finasteride wordt ook gebruikt tegen een vergrote prostaat. Maar Leliefeld schrijft het al jaren niet meer voor. “De nadelen wegen simpelweg niet op tegen de voordelen.”

Een volle haardos mag nooit ten koste gaan van je mentale gezondheid. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft dit jaar daarom het etiket aangescherpt: suïcidale gedachten staan nu officieel vermeld als bijwerking en er is een extra patiëntenkaart toegevoegd aan de verpakking.