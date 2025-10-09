ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Deze natuurlijke zoetstof zou een onverwachte bondgenoot kunnen zijn tegen haaruitval

Wetenschap
door Andrei Stiru
donderdag, 09 oktober 2025 om 18:44
234367143_m
Een zoetstof die je misschien wel in je koffie doet, doet misschien wonderen om haaruitval te voorkomen, weliswaar in combinatie met bestaande medicijnen.
Het probleem met de huidige standaardbehandeling tegen haaruitval, minoxidil, is dat het slecht oplost in water en moeilijk door de huid dringt. Daardoor duurt een behandeling lang en werkt het vaak maar matig. Mensen moeten het dagelijks smeren. Dat kan irritatie veroorzaken, doordat het middel kristalliseert op de huid.
Onderzoekers uit China en Australië hebben ontdekt dat een stof in de zoetstof stevia hierbij kan helpen. De stof blijkt zich in water te gedragen als zeep; de moleculen vormen kleine bolletjes met een vettig interieur. Hierin kan minoxidil perfect worden verpakt. Hierdoor kan het medicijn maar liefst 18 keer beter oplossen dan normaal.
Oplosbare naaldjes
De onderzoekers verwerkten deze combinatie in piepkleine, oplosbare naaldjes die je op de hoofdhuid plaatst. Deze prikken door de buitenste huidlaag heen en lossen daar op, waardoor het medicijn precies komt waar het nodig is, bij de haarfollikels.
Bij tests op muizen met kunstmatig opgewekte kaalheid gaf de behandeling mooie resultaten. Al na twee weken was er zichtbare haargroei, en na 35 dagen bedekte nieuw haar 67,5 procent van het behandelde gebied. Bij muizen die de standaardbehandeling kregen was dat slechts 25,7 procent.
Er is wel een belangrijke kanttekening. Dit is voorlopig alleen bij muizen getest. Experimenten moeten nog uitwijzen of deze methode nuttig is bij mensen.
Bron: Advanced Healthcare Materials
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

ANP-538593799

Schandaal in Australië: Deloitte produceert peperduur rapport vol AI-onzin, overheid krijgt 290.000 euro terug

kwart nederlanders kampt met slaapproblemen1566254647

Weinig slaap net zo gevaarlijk als drank

shutterstock_289582982

Je moét gelukkig zijn. Maar dat heeft grote nadelen

Loading