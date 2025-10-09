Deze natuurlijke zoetstof zou een onverwachte bondgenoot kunnen zijn tegen haaruitval

Een zoetstof die je misschien wel in je koffie doet, doet misschien wonderen om haaruitval te voorkomen, weliswaar in combinatie met bestaande medicijnen.

Het probleem met de huidige standaardbehandeling tegen haaruitval, minoxidil, is dat het slecht oplost in water en moeilijk door de huid dringt. Daardoor duurt een behandeling lang en werkt het vaak maar matig. Mensen moeten het dagelijks smeren. Dat kan irritatie veroorzaken, doordat het middel kristalliseert op de huid.

Onderzoekers uit China en Australië hebben ontdekt dat een stof in de zoetstof stevia hierbij kan helpen. De stof blijkt zich in water te gedragen als zeep; de moleculen vormen kleine bolletjes met een vettig interieur. Hierin kan minoxidil perfect worden verpakt. Hierdoor kan het medicijn maar liefst 18 keer beter oplossen dan normaal.

Oplosbare naaldjes

De onderzoekers verwerkten deze combinatie in piepkleine, oplosbare naaldjes die je op de hoofdhuid plaatst. Deze prikken door de buitenste huidlaag heen en lossen daar op, waardoor het medicijn precies komt waar het nodig is, bij de haarfollikels.

Bij tests op muizen met kunstmatig opgewekte kaalheid gaf de behandeling mooie resultaten. Al na twee weken was er zichtbare haargroei, en na 35 dagen bedekte nieuw haar 67,5 procent van het behandelde gebied. Bij muizen die de standaardbehandeling kregen was dat slechts 25,7 procent.

Er is wel een belangrijke kanttekening. Dit is voorlopig alleen bij muizen getest. Experimenten moeten nog uitwijzen of deze methode nuttig is bij mensen.