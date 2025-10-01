ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Medische doorbraak: gentherapie tegen Huntington slaat aan

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door Nina van der Linden
woensdag, 01 oktober 2025 om 9:37
6827
Er is eindelijk een behandeling ontwikkeld tegen de erfelijke en dodelijke ziekte van Huntington. Dankzij baanbrekende gentherapie. Het is Britse wetenschappers gelukt om de voortgang van de ziekte gemiddeld met 75 procent te vertragen met behulp van gentherapie. En dit proces is zelfs drie jaar na behandeling nog intact, schrijft The Guardian.
Huntington is een ongeneeslijke aandoening die hersencellen langzaam vernietigt. De ziekte leidt tot dementie, ongecontroleerde bewegingen, verlamming en uiteindelijk de dood. Wie een ouder met Huntington heeft, loopt 50 procent kans de ziekte zelf te ontwikkelen.
Horrorziekte
Onderzoeksleider Sarah Tabrizi van University College London reageert uitgelaten: “We hebben nu een behandeling voor een van de ergste ziekten ter wereld. Dit is absoluut enorm. Ik ben echt dolblij.”
De behandeling bestaat uit een eenmalige ingreep van 12 tot 20 uur waarbij een gemodificeerd virus in de hersenen wordt gebracht. Dit virus brengt DNA in neuronen dat de productie van het giftige huntingtine-eiwit blokkeert. Het proces is ingewikkeld en duur, maar biedt hoop aan duizenden patiënten.
Ook binnen de Huntington-gemeenschap wordt emotioneel gereageerd. Robyn Perry (34) uit Liverpool, die zelf drager is van het gen, zegt: “We hebben zo lang gevochten voor een remedie. Dat deze dag er is – het betekent echt alles voor ons en onze families.”
Vaker testen
Volgens Tabrizi kan de therapie niet alleen de symptomen afremmen, maar ze mogelijk zelfs voorkomen als de behandeling vroeg genoeg wordt ingezet. Ze verwacht dat meer mensen nu een genetische test zullen overwegen: “Nu denk ik dat veel meer mensen zich zullen laten testen, omdat er een behandeling is.”
Het biotechbedrijf uniQure hoopt het medicijn begin volgend jaar ter goedkeuring in te dienen in de VS. Families die jarenlang machteloos moesten toekijken, hebben plots zicht op een mooie toekomst.
Bron: The Guardian

Lees ook

Nieuwe behandeling op komst: Ziekte van Huntington blijkt 'superkiller' van kankercellenNieuwe behandeling op komst: Ziekte van Huntington blijkt 'superkiller' van kankercellen
Borstvoeding verandert een kind – genetischBorstvoeding verandert een kind – genetisch
Sterk genetisch bewijs gevonden voor met corona besmette dieren op beruchte markt in WuhanSterk genetisch bewijs gevonden voor met corona besmette dieren op beruchte markt in Wuhan
Eeneiige tweeling genetisch niet identiek: mogelijk gevolgen voor nature/nurture-studiesEeneiige tweeling genetisch niet identiek: mogelijk gevolgen voor nature/nurture-studies
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534699338

Duitsland ontdekt gigantische lithiumvoorraad: 'Europa krijgt plots gigantische troef'

ANP-465184643

Trump overweegt 'gamechanger' voor Oekraïne: Kremlin plots binnen bereik door Tomahawk-raketten

shutterstock_1118853560

Miljoenen ouderen krijgen fors hoger pensioen in 2026

anp300925169 1

Steeds meer huizenkopers doen opvallend bod, zien makelaars

shutterstock_1936404661

Waarom hebben mannen steeds minder testosteron? (en dikke mannen het minste)

san-francisco-woman-taylor-humphrey-112413225

Knettergek: aanstaande ouders huren 'babynaam-consultant' in voor 30.000 dollar

Loading