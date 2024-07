Nieuwe bloedtest veel nauwkeuriger bij diagnose van Alzheimer dan duurdere testmethoden

Een nieuwe bloedtest werkt verbluffend goed bij het opsporen van Alzheimer , blijkt uit recent Zweeds onderzoek. Met een nauwkeurigheid van maar liefst negentig procent steekt deze test met kop en schouders uit boven traditionele methoden zoals CT-scans en standaardtests.

Nauwkeuriger, sneller en goedkoper

Uit de studie blijkt dat een bloedtest ook nog eens sneller en goedkoper is. PET-scans en pijnlijke lumbaalpuncties halen een nauwkeurigheid van slechts 73 procent, terwijl huisartsen de juiste diagnose in slechts 61 procent van de gevallen weten te vinden.

Bij een evaluatie van ongeveer 200 patiënten bleek dat huisartsen die dachten dat hun patiënten Alzheimer hadden, het 36 procent van de tijd mis hadden. En als ze dachten dat hun patiënten geen Alzheimer hadden, zaten ze er 41 procent van de tijd naast. Geheugenspecialisten, die ongeveer 400 patiënten onderzochten, deden het iets beter: zij zaten er 25 procent van de tijd naast bij een positieve diagnose en 29 procent bij een negatieve diagnose. De bloedtest bleek daarentegen slechts in ongeveer 10 procent van de gevallen fout te zitten.

90 procent raak

De resultaten van dit Zweedse onderzoek onder 1200 patiënten zijn onlangs gepresenteerd op de Alzheimer’s Association International Conference in Philadelphia. Medische experts voorspellen dat we binnenkort bloedtesten voor Alzheimer net zo gemakkelijk kunnen laten uitvoeren als nu voor cholesterolgehaltes, schrijft The New York Times

Hoewel er de afgelopen jaren al meer bloedtesten voor Alzheimer zijn ontwikkeld, is de Zweedse versie het best. Het onderzoek toont namelijk aan of een specifiek eiwit, ptau-217, in de hersenen aanwezig is. Dit levert de meest nauwkeurige beoordeling van de ziekte op.

Dementie in Nederland

In Nederland leven naar schatting zo’n 290.000 mensen met dementie, volgens cijfers van Alzheimer Nederland. De organisatie verwacht dat dit aantal de komende jaren explosief zal stijgen naar meer dan een half miljoen mensen in 2040. Ongeveer 70 procent van de mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer.