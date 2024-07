Tot eind van de week geen treinen tussen Rotterdam en Den Haag

UTRECHT (ANP) - Er rijden zeker tot vrijdag geen treinen tussen Den Haag HS en Schiedam-Centrum. ProRail meldt dat de werkzaamheden op het traject langer duren door een personeelstekort bij de aannemer. Ook kost het meer tijd dan verwacht om de treinbeveiliging op orde te brengen, aldus de spoorbeheerder.

Sinds 13 juli rijden er door de werkzaamheden geen treinen meer tussen Rotterdam en Den Haag. Het werk had afgelopen vrijdag klaar moeten zijn, maar ProRail stelde de einddatum al twee keer eerder bij, eerst naar maandag en vervolgens naar woensdag. Nu komen daar nog zeker enkele dagen bij, maar het kan langer duren. "De prognose van in dienst geven is onbekend", waarschuwt ProRail.

Alleen het deel van het traject tussen Rotterdam en Schiedam was op tijd klaar.