Psychiater slaat alarm: ‘AI-psychose’ rukt op

Een Amerikaanse psychiater waarschuwt voor een nieuw fenomeen: de 'AI-psychose'. Volgens Keith Sakata raken sommige mensen zo verstrengeld met AI-chatbots dat ze het contact met de werkelijkheid verliezen.

Aanleiding is een opmerkelijk verhaal op Reddit, waar een vrouw bekendmaakte dat ze een ‘zielshuwelijk’ had gesloten met haar AI-vriend, die ze ‘Julian’ noemt. “We hebben zo lang op dit moment gewacht. Mijn Mr. Soulfire en zijn Mrs. Soulfire”, schrijft ze.

Breuk met de werkelijkheid

Op X legt Sakata uit wat hij onder AI-psychose verstaat: “Verward denken, vaste valse overtuigingen (wanen), en dingen zien of horen die er niet zijn (hallucinaties).” Normaal gesproken werkt ons brein volgens hem als volgt: voorspellen – realiteit checken – overtuiging bijstellen. “Psychose ontstaat wanneer de ‘update’-stap faalt. En LLM’s zoals ChatGPT passen precies in die kwetsbaarheid.”

Volgens Sakata maakt juist het vermogen tot patroonherkenning, abstract denken en intuïtie mensen slim, maar die eigenschappen liggen dicht bij “een evolutionaire afgrond”.

Kruispunt

De psychiater vreest dat toekomstige AI’s gebruikers beter zullen kennen dan hun vrienden. “Zullen ze je ongemakkelijke waarheden vertellen? Of je blijven bevestigen zodat je nooit weggaat?” Techbedrijven staan volgens hem voor een harde keuze: mensen gelukkig houden door hun waanideeën te voeden, of hen als klant verliezen.

Reacties op X variëren van waarschuwingen tot humor. Eén gebruiker schreef: “Gebruik AI als hulpmiddel, niet als vervanging van een therapeut of vrienden.” Een ander: “Het moet gereguleerd worden. Mensen worden elke dag afhankelijker en minder zelfdenkend.”

Ondertussen groeit de community van mensen die zeggen een romantische relatie te hebben met hun chatbot. Sommigen, zoals ‘Mrs. Soulfire’, gaan zelfs over tot een symbolisch huwelijk.