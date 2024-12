Steeds minder mensen kiezen voor een hoog eigen risico: is het nog wel de moeite waard?

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden en dat betekent dat de grote zorgverzekeringsdans weer bijna ten einde is. Voorheen was het verhogen van je eigen risico een populaire manier om de maandelijkse premie te drukken, maar die tijd lijkt voorbij. Steeds minder Nederlanders wagen zich aan dit financiële gokje, omdat de marges steeds kleiner worden. Hoeveel kun je er nog mee 'verdienen'?

Uit onderzoek van vergelijkingssite Geld.nl blijkt dat slechts 25 procent van de overstappers voor 2025 kiest voor een hoger eigen risico. Paul Huivers, zorgverzekeringsexpert, ziet een duidelijke trend: “Dat is opnieuw lager dan vorig jaar, toen lag dit percentage nog op 28 procent, en een stuk lager dan bij de zorgverzekering 2023. Toen koos nog 38 procent van de consumenten voor een verhoogd eigen risico. Daarmee signaleren we een duidelijk dalende trend wat betreft de keuze voor een verhoogd eigen risico.”

Met andere woorden: driekwart van de mensen kiest voor het standaardbedrag van 385 euro. Overigens is het kabinet voornemens om het eigen risico stapje voor stapje te verlagen naar 165 euro in 2027.

Wie kiest nog voor een hoger risico?

De groep die nog wél kiest voor een verhoogd eigen risico bestaat vooral uit mannen (30 procent tegenover 20 procent van de vrouwen) en mensen tussen de 35 en 45 jaar. Voor ouderen boven de 65 is het een stuk minder aantrekkelijk – logisch, want met de leeftijd nemen gezondheidsrisico’s toe.

Ook jongeren tussen de 18 en 25 jaar slaan het verhoogde risico vaak over. En dat is niet omdat ze bang zijn voor een doktersbezoek. “Hoewel de mensen in deze groep over het algemeen gezond zijn en weinig zorg nodig hebben, hebben zij vaak niet de middelen om een hoge zorgrekening zelf op te vangen. Dan is een standaard eigen risico de beste keuze”, legt Huivers uit.

Korting wordt steeds minder aantrekkelijk

Het financiële voordeel van een verhoogd eigen risico slinkt. Waar je in 2022 nog een gemiddelde korting van 235 euro kon krijgen, is dat in 2025 nog maar 192 euro. Bij sommige basisverzekeringen is de korting zelfs een lachertje. Neem de goedkoopste zorgverzekering, VinkVink Basis: daar krijg je met een maximaal eigen risico van 885 euro een korting van slechts 60 euro per jaar. Dit komt erop neer dat je bij een kans van 12 procent op hogere zorgkosten qua verwachtingswaarde al quitte speelt. Bij FBTO (Basis) is de korting met 84 euro ook niet om over naar huis te schrijven.

Vergelijk dat met 2022, toen sommige verzekeraars nog meer dan 300 euro korting gaven, en je begrijpt waarom steeds minder mensen het zien zitten.

Nadenken voordat je de gok waagt

Met 192 euro korting per jaar klinkt een hoger eigen risico misschien verleidelijk, maar het blijft een risico. Huivers adviseert: “Een hoger eigen risico levert een mooie korting op, maar doe dit alleen wanneer je verwacht weinig zorg nodig te hebben en als je voldoende geld achter de hand hebt om het verhoogde risico zelf op te vangen. Want heb je tóch dure zorg nodig, dan betaal je bij een hoge rekening ineens 885 euro zelf.”

Dus slik je dagelijks medicijnen, ben je chronisch ziek of staat er een operatie op de planning? Dan is het sowieso verstandig om bij het standaard eigen risico van 385 euro te blijven. En in andere gevallen... je nachtrust is ook wat waard.

