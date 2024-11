Oppositie doet ultieme poging om btw-verhoging - die zorgkosten zal opdrijven - tegen te houden

Oppositiepartijen doen een ultieme poging om het kabinet ervan te weerhouden de btw op cultuur en sport te verhogen van 9 naar 21 procent. In een motie vraagt het CDA, met steun van D66, SGP en de ChristenUnie om de verhoging nog niet door te voeren, en bij de voorjaarsnota op zoek te gaan naar een andere manier om het gat in de begroting te vullen. Tijdelijk NSC-leider Nicolien van Vroonhoven zette de deur hiertoe direct op een kier.

CDA-Kamerlid Inge van Dijk wijst erop dat de btw-verhoging willekeurig is, en het belastingstelsel niet verbetert of vereenvoudigt. Het kabinet kiest er immers voor om allerlei uitzonderingen te handhaven. Zo wordt het verlaagde btw-tarief voor een concertkaartje geschrapt, maar niet voor een kaartje naar de bioscoop.

Verband tussen sport en zorgkosten

De belastingverhoging op sport zal de zorgkosten alleen maar opdrijven, meent econometrist Willem de Boer van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. "Sportdeelname is een belangrijke voorspeller van zorgkosten", zei hij bij de NOS. De Boer ontdekte in zijn onderzoek dat sportdeelname, meer nog dan bewegen, impact heeft op gezondheidsverschillen.

Een buurt waar meer mensen sporten heeft lagere zorgkosten. "In een wijk waar één procent meer mensen aan verenigingssport doet, zijn de zorgkosten 25 euro lager per persoon per jaar..." klinkt het veelbetekenend. "Er zit ontzettend veel maatschappelijke waarde in sport: van gezondheid tot sociale verbinding."

Domrechtse maatregel

D66-leider Rob Jetten somde tijdens de Algemene Beschouwingen al op: "Zwemlessen gaan van 1.400 euro per jaar naar 1.600 euro. Een jaar fitness van 495 naar 550 euro. Van 399 naar 455 euro voor een Formule 1-kaartje."

Een flinke prijsverhoging die lang niet iedereen kan betalen. Econometrist De Boer: "Voor midden- en hogere inkomens maak ik me niet zo'n zorgen, die zien sneller het belang van sporten, maar aan onderkant van de samenleving is het veel zorgwekkender. Die moeten dan moeilijke keuzes maken, zoals zichzelf of hun kinderen niet meer laten sporten."

Eerste Kamer ligt dwars

De kans dat het kabinet het belastingplan ongewijzigd door de Eerste Kamer krijgt, is zo goed als nul. De oppositie, nodig voor een meerderheid in de senaat, was al uiterst kritisch op de belastingwetten, maar spreekt zich nu expliciet uit. Alle partijen die nodig zijn voor een meerderheid dreigen tegen het belastingplan te stemmen. Samen met andere partijen vraagt Van Dijk het kabinet voorlopig af te zien van de btw-maatregel. Wel erkent ze dat er dan een gat ontstaat van 2,3 miljard euro. Ze hoopt dat het kabinet samen met de Kamer op zoek wil naar een alternatieve manier om dat te dichten. Donderdag wordt er gestemd over de motie.