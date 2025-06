Charkiv in Oekraïne zwaar onder vuur

CHARKIV (ANP/AFP) - Charkiv beleeft op dit moment de zwaarste aanval van de hele oorlog. Daarbij zijn zeker twee personen gedood en raakten minstens zeventien mensen gewond. Dat schrijft burgemeester Ihor Terechov van de Oost-Oekraïense stad op Telegram.

Volgens de burgemeester waren er binnen anderhalf uur zeker veertig explosies te horen. De Russen gebruiken raketten, drones en geleide bommen, schrijft Terechov. Hij spreekt van "open terreur tegen een vreedzaam Charkiv".

De gouverneur van de provincie Charkiv, Oleh Sinjehoebov, meldde op Telegram dat in een appartementengebouw in de hoofdstad verschillende verdiepingen in brand stonden en volgens eerste berichten mensen onder het puin lagen.