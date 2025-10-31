Satellietbeelden tonen ernstige schade orkaan Melissa in Jamaica

KINGSTON (ANP/BLOOMBERG) - Nieuwe satellietbeelden, die geanalyseerd zijn door persbureau Bloomberg, tonen dat minstens 40 procent van de gebouwen en wegen in de zwaarst getroffen gebieden op Jamaica ernstig beschadigd zijn door orkaan Melissa.

De orkaan richtte de meeste schade aan in de westelijke regio van het eiland, onder meer bij de stad Black River en het toeristische centrum Montego Bay. Ook de regio's (in Jamaica een parish geheten) Saint James, Westmoreland en Saint Elizabeth zijn zwaar getroffen.

"Ik heb nog nooit zoiets gezien", zei Kerry-Lee Lynch, hoofd van hulporganisatie United Way of Jamaica. Volgens haar is de schade door Melissa erger dan de orkanen die het eiland in het verleden hebben geteisterd. "Dit is meer uitgebreide schade dan wat ik zag van Ivan of Beryl. Het is verschrikkelijk."