Een tekort aan vitamine B12 merk je niet snel: dit zijn de symptomen

Een tekort aan vitamine B12, je zult er niet zo snel last van krijgen. Toch wil je het liever niet oplopen. Dus hoe herken je het?

Een tekort aan vitamine B12 kan leiden tot bloedarmoede, maar ook tot neurologische klachten zoals tintelingen in de vingers, geheugenverlies, spierzwakte en coördinatiestoornissen. Je hebt zo'n 2,8 microgram van de vitamine nodig.

Vitamine B12 zit voornamelijk in dierlijke producten, zoals vlees, melk en melkproducten, vis en eieren. Wie vegetarisch en vooral wie veganistisch is, moet dus oppassen. Gelukkig wordt het tegenwoordig ook toegevoegd aan bijvoorbeeld sojamelk en vegetarisch gehakt. Je kunt ook een tekort oplopen doordat je een maagziekte hebt of je lichaam de vitamine simpelweg niet meer goed opneemt.

Aangezien vitamine B12 in het lichaam wordt opgeslagen, zul je pas na een jaar merken dat je een tekort hebt. Een waaier aan klachten kan duiden op een B12-gebrek. Denk aan tintelingen, slecht evenwichtsgevoel en geheugenverlies, maar ook aan depressieve gevoelens of irritaties en het koud hebben, spierpijn en vermoeidheid.

