6 voedingsmiddelen die mogelijk helpen tegen veroudering

Gezond eten is altijd een goed idee, maar het een is gezonder dan het ander. Een professor in de toegepaste biologische wetenschappen deed zes jaar onderzoek naar voeding die veroudering tegengaat en noemt bij Vlaamse nieuwssite HLN zes producten.

Het ei

"Vanuit nutritioneel standpunt is een ei een geweldig voedingsmiddel, omdat het sterke bioactieve stoffen bevat die goed zijn voor de gezondheid," legt professor Eric De Maerteleire uit. "Combineer een eitje bij voorkeur met volkorenbrood en groenten die vezelrijk zijn.” Pure chocolade

“Het eten van chocolade is niet alleen een aangename, maar ook een gezonde bezigheid, omdat het de bloeddruk verlaagt. Al geldt dat wel voor de donkere variant die ongeveer 70 tot 75 % cacaomassa bevat. Beperk je dagelijkse hoeveelheid liefst tot 20 gram, want chocolade bevat ongeacht de hoeveelheid cacaomassa wel veel calorieën." Koffie

“Behalve van cafeïne is koffie ook een goede bron van vitaminen en mineralen zoals vitamine B2, B3, B5, kalium en magnesium. Daarnaast bevat koffie ook sterke antioxidanten met een bijzondere werking tegen verschillende aandoeningen, waaronder kanker. Voor veel mensen — en specifiek voor senioren — is koffie de voornaamste bron van antioxidanten. Vier tot zes kopjes per dag kunnen zeker." Appels

"De appel is een van de gezondste fruitsoorten en zit vol vezels die het cholesterolgehalte helpen verlagen, het risico op hart- en vaatziekten kunnen verminderen en de kans op bepaalde kanker kunnen verlagen. Ook de grote hoeveelheid sterke antioxidanten in appels hebben een merkwaardig effect op onze gezondheid." Noten

"Verschillende studies toonden aan dat regelmatig noten consumeren tot een betere cholesterol leidt. Ook een verminderd risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2, galstenen en verschillende kankers kunnen het gevolg van noten eten zijn. Daarom raad ik zo'n 30 gram noten per dag aan." Kool

“Koolsoorten hebben een unieke samenstelling met stoffen die nergens ander in de natuur worden aangetroffen. Ze bieden een duidelijk anti-kankereffect, beschermen tegen artrose en ontstekingen, versterken het afweersysteem tegen griep, beschermen de darmen en het immuunsysteem en bevorderen gewichtsverlies. Zet daarom minstens één keer per week een koolsoort op het menu. Reken op zo’n 350 gram per persoon. Broccoli, spruitjes zijn de toppers."