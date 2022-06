9 groentes die je beter gekookt kunt eten dan rauw

Rauw voedsel is aan een opmars bezig. Hoe minder je het voedsel verwerkt, hoe beter het is voor de gezondheid, denken sommigen. Toch is veel eten voedzamer na bereiding.

Voor alle groentes geldt dat hoe langer je ze kookt, hoe hoger de temperatuur en hoe meer water je gebruikt, des te meer voedingsstoffen verloren gaan. Vooral in water oplosbare vitamines (C en veel van de vitamine B-varianten) lekken uit de groente weg. Probeer dus zo min mogelijk water te gebruiken bij het koken. Stomen of bakken is vaak gezonder. Ook kun je het water wat overblijft in de pan gebruiken in een soep, vleesjus of bij het aanmaken van een groentesausje.

Deze negen groentes zijn echt gezonder als je ze kookt:

Asperges

Alles wat leeft is opgebouwd uit cellen en bij groentes zitten de voedingsstoffen soms opgesloten in de cellen. Je spijsverteringssysteem kan de celwanden niet afbreken. Tijdens het koken lukt dit wel, waardoor vitamine A, B9, C en E makkelijk door je lichaam kunnen worden opgenomen.



Eetbare paddenstoelen

Champignons en andere eetbare paddenstoelen bevatten grote hoeveelheden antioxidanten, die vrijkomen tijdens het koken. Antioxidanten helpen bij de afbraak van 'vrije radicalen'. Dit zijn chemische stoffen die onze cellen kunnen aantasten, ziektes veroorzaken en zorgen voor veroudering.

Spinazie

Spinazie zit vol ijzer, magnesium, calcium en zink. Pas na het koken kunnen deze stoffen makkelijk worden opgenomen door het lichaam, vanwege het oxaalzuur in de groente. Daarnaast komt het gebonden calcium vrij tijdens het koken. Het vitamine B9-gehalte blijft even hoog na het koken van spinazie.

Tomaten

Wanneer je een tomaat kookt, komt de antioxidant lycopeen vrij. Deze stof wordt in verband gebracht met een lagere kans op meerdere chronische ziektes. Bij het koken van tomaten gaat een deel van de vitamine C verloren.

Wortels

Gekookte wortels bevatten meer betacaroteen dan rauwe wortels. Dit is een stof, die het menselijk lichaam om kan zetten in vitamine A. Dit helpt de groei van botten, is goed voor je ogen en het immuunsysteem. Het is belangrijk om de wortels in zijn geheel te koken, anders verdwijnt een deel van de voedingsstoffen in het water. Ook bij het bakken van wortels verliest de groente voedingswaarde.

Paprika

Paprika's zitten vol antioxidanten. Het is beter om deze groente te bakken, omdat de vitamine C deels verloren gaat bij het koken van de paprika.

Broccoli, bloemkool en spruitjes

Deze groentes zitten bomvol uitermate gezonde glucosinolaten en het enzym myrosinase. Als je deze groentes stoomt of kookt, worden deze stoffen actief en goed opgenomen na consumptie. Ook zit er veel vitamine C in deze groentes.

Groene bonen

Bij bakken, frituren of na een paar rondjes in de magnetron zijn groene bonen het gezondst. Er zitten dan hogere concentraties aan antioxidanten in dan na het koken.

Boerenkool

Boerenkool kun je het beste licht stomen. Het zorgt voor de afbraak van bepaalde schadelijke enzymen.