Rug, zij of buik: welke slaaphouding is het beste

Net zoals een fabrieksarbeider letsel riskeert door de hele dag in dezelfde positie in een fabriek te werken, riskeer je letsel door de hele nacht in dezelfde positie te slapen.

Als je bijvoorbeeld uitsluitend op je rechterzij slaapt, kan dit pijn in je rechterschouder veroorzaken. En altijd op je buik slapen kan rug- en nekpijn veroorzaken.

"Je lichaam houdt van afwisseling", zegt chiropractor Andrew Bang, tegen Cleveland Health. "Als je bijvoorbeeld indommelt terwijl je op je rug ligt, moet je 's nachts van de ene naar de andere kant draaien."

Afwisselen tussen je rug en zij is meestal comfortabeler en minder belastend voor de wervelkolom dan slapen op je buik.

Slapen op je buik

Slapen op je buik houdt je hoofd een tijdje in de ene of de andere richting gedraaid, wat pijn veroorzaakt.

"Stel je voor dat je twee of drie uur achter elkaar in één richting staat te kijken. Dat geeft pijn."

Slapen op je buik strekt ook je nek naar achteren uit, waardoor je wervelkolom wordt samengedrukt. Dan krijg je tintelingen in je arm, of je arm kan in slaap vallen, omdat de bloedstroom is vernauwd en zenuwen worden samengedrukt.

"Vermijd het omhoog brengen van één been", waarschuwt hij. "Het kan leiden tot pijn door je heupen en lage rug te torquen."

Maar is slapen op je buik slecht? Dat is misschien teveel gezegd, maar het is zeker niet goed.

Slapen op je rug

Rugslapen is makkelijk voor de wervelkolom omdat de zwaartekracht je lichaam er gecentreerd overheen houdt. Met de juiste neksteun van een traagschuim of latex kussen zal je nek zijn normale banaanachtige curve behouden.

Als rugpijn het slapen op je rug een uitdaging maakt, stelt dr Bang voor om een kussen onder je knieën te leggen.

Gewend om tv te kijken op je rug als je in slaap valt? Dit zorgt voor een slechte nekhouding, waarschuwt Dr. Bang, en zal na een tijdje resulteren in nekpijn.

Slapen op je zij

Als je op je zij slaapt, wil je je hoofd in een neutrale houding houden, met je kin recht vooruit.

Je kin naar beneden stoppen wanneer je in een foetushouding op je zij slaapt, produceert een pijnlijke voorwaartse hoofdpositie, waarschuwt Dr. Bang.

"In een ideale houding moet je oor in lijn liggen met je schouders," zegt hij. "Probeer die houding aan te houden als je slaapt."

De bottom line: "Het draait allemaal om lichaamsmechanica," zegt Dr. Bang. Je moet je ruggengraat op één lijn houden, net als je auto. Als je met je auto een hobbel tegenkomt, kun je nog steeds rijden. Maar je voelt een huivering en je weet dat het niet goed is voor je auto."

Op dezelfde manier zijn slechte houdingsgewoonten als je slaapt niet goed voor je lichaam.