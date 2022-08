Deze etenswaren kun je beter buiten de koelkast bewaren (het zijn er meer dan je denkt)

De meeste producten blijven langer goed en behouden hun smaak en voedingswaarde beter in de koelkast. Toch zijn er ook veel etenswaren, zoals allerlei soorten groente en fruit, die beter buiten de koelkast bewaard kunnen worden. Tijd dus voor een grotere groente- en fruitschaal.

Voor veel fruit is de koelkast ideaal. Het rijpingsproces wordt door de kou vertraagd. Dit geldt niet voor sommige tropische vruchten. De smaak van deze fruitsoorten wordt minder en ze gaan juist sneller rotten. Het gaat om deze vruchten: meloen, banaan, citrusvruchten, zoals sinaasappel, mandarijn, citroen, grapefruit, ananas, mango.

Er zijn ook groentes die slecht tegen lage temperaturen kunnen. Ze verliezen hun smaak en bederven sneller. Ze liggen ook bij de supermarkt niet in de koeling, dus waarom zou je ze thuis wel in de groentela van je koelkast leggen? Denk aan: komkommer, hete peper, paprika, aubergine, tomaat, courgette, avocado.

Peterselie en basilicum houden niet van kou, ze worden bruin, verwelken en worden smaakloos. Andere verse kruiden hebben wél baat bij lage temperaturen. Een basilicumplant heeft veel licht en water nodig en staat mooi in de vensterbank. Je kunt ze het beste vers plukken tijdens het koken.

Bewaar brood niet in de koelkast, maar bij kamertemperatuur of in de vriezer (in een plastic zak). Buiten de koelkast kun je brood het beste in een papieren zak of in een afgesloten broodbak bewaren. In de koelkast droogt brood sneller uit, waardoor je het de volgende dag alleen nog aan de eendjes of een hangbuikzwijn kunt voeren.

Zet honing niet in de koeling, maar in het keukenkastje. Het natuurproduct gaat kristalliseren bij lage temperaturen, waardoor het uiteindelijk keihard wordt. Dit is een natuurlijk proces, wat ook wel 'versuikeren' heet. De smaak of voedingswaarde verslechtert niet, maar je bent wel aan het worstelen met de knijpfles.