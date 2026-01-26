Waarom je melk niet in de koelkastdeur moet zetten

In de koelkast gelden verschillende temperaturen, afhankelijk van het compartiment en de hoogte. Daarom moeten vlees, groenten en kaas anders gesorteerd worden. Het bewaren van melk in de koelkastdeur wordt om goede redenen ook niet aanbevolen.

Uiteraard moeten bederfelijke levensmiddelen zoals melk, vis of vlees na het winkelen zo snel mogelijk in de koelkast. Maar wees voorzichtig: een correcte opslag is daarbij cruciaal.

Volgens Gabriele Kaufmann van het DuitseFederale Centrum voor Voeding (BZfE) horen gevoelige producten zoals vis, vlees en worst in het onderste gedeelte van de koelkast, waar het het koudst is.

De zuivelproducten moeten erboven in het middelste compartiment worden geplaatst - daar is het ook behoorlijk koel.

Restjes of kaas daarentegen moeten bovenaan worden geplaatst; Groenten en fruit horen thuis in het groentevak.

Kaufmann raadt af om de melk langere tijd in de koelkastdeur te bewaren. Daar is het het warmst en bederfelijke levensmiddelen zoals melk bederven daar snel.

"Als het melkpak al open is, kun je het nog even in de deur bewaren. Koop je meerdere pakken en wil je ze wat langer bewaren, dan moet je ze zeker in het koelere, middelste compartiment bewaren."