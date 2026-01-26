ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waarom je melk niet in de koelkastdeur moet zetten

gezondheid
door Redactie
maandag, 26 januari 2026 om 12:23
bijgewerkt om maandag, 26 januari 2026 om 12:24
anp 15145422
In de koelkast gelden verschillende temperaturen, afhankelijk van het compartiment en de hoogte. Daarom moeten vlees, groenten en kaas anders gesorteerd worden. Het bewaren van melk in de koelkastdeur wordt om goede redenen ook niet aanbevolen.
Uiteraard moeten bederfelijke levensmiddelen zoals melk, vis of vlees na het winkelen zo snel mogelijk in de koelkast. Maar wees voorzichtig: een correcte opslag is daarbij cruciaal.
Volgens Gabriele Kaufmann van het DuitseFederale Centrum voor Voeding (BZfE) horen gevoelige producten zoals vis, vlees en worst in het onderste gedeelte van de koelkast, waar het het koudst is.
De zuivelproducten moeten erboven in het middelste compartiment worden geplaatst - daar is het ook behoorlijk koel.
Restjes of kaas daarentegen moeten bovenaan worden geplaatst; Groenten en fruit horen thuis in het groentevak.
Kaufmann raadt af om de melk langere tijd in de koelkastdeur te bewaren. Daar is het het warmst en bederfelijke levensmiddelen zoals melk bederven daar snel.
"Als het melkpak al open is, kun je het nog even in de deur bewaren. Koop je meerdere pakken en wil je ze wat langer bewaren, dan moet je ze zeker in het koelere, middelste compartiment bewaren."
Bron(nen): BZFE
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 472559385

Gouden tip van ex-fietsendief: zo voorkom je diefstal van je stalen ros

IMG_3077

De 4 snelst groeiende reisbestemmingen van dit moment (en waarom iedereen erheen wil)

511wWx050SL._AC_UF894,1000_QL80_

De wereld als zijn gezin: waarom Trump zich ‘Daddy’ waant

anp250126107 1

Obama: dodelijk geweld tegen burgers Minneapolis is alarmsignaal

anp260126043 1

Interim-president Venezua heeft genoeg van de grote mond van Trump

197408823_m

13 populaire verkoudheidsmedicijnen: scam of redding?

Loading