Wat te doen tegen droge en gebarsten lippen? Tips van een dermatoloog

Veel mensen hebben in de winter last van droge, gebarsten lippen. Dit is vervelend, ziet er niet mooi uit en kan pijnlijk zijn. Dermatoloog Dagmar Ostijn vertelt bij HLN wat je ertegen kunt doen en wat je absoluut moet laten. “Balsems kunnen helpen. Althans, als je een goeie gebruikt.”

Door de combinatie van kou en droge lucht verschijnen soms scheurtjes, losse velletjes en kloofjes op de lippen. “In de winter staat de verwarming vaak aan waardoor de lucht veel droger is. Dit kan je lippen en huid uitdrogen”, zegt Ostijn.

Wat je moet doen om de klachten tegen te gaan? Veel water drinken en niet likken aan je lippen. Dat werkt averechts. Eet of drink geen zuur voedsel, zoals citroenen, tomaten of sinaasappels. Dat kan de beschadigde lippen extra irriteren.

Trek ook niet aan de velletjes. Dan kan het gaan bloeden. "Je lippen hebben een natuurlijke barrière die je beschermt tegen bacteriën en virussen. Als je een wondje maakt, is deze barrière kapot en is het dus de ideale toegangspoort voor die bacteriën en virussen."

Gebruik verder een natuurlijke lippenbalsem. “Neem liever geen producten met smaakjes of kleurtjes. Ook balsems met menthol en eucalyptus kunnen irriterend zijn voor de lippen." De dermatoloog adviseert ouderwetse vaseline.