Waarom jouw kater erger is dan die van je vrienden. En hoe je er minder last van hebt

Met oud en nieuw voor de deur plopt er bij de meeste mensen wel een flesje of twee open. En voor je het weet hang je tot in de kleine uurtjes in de lampen. Wat je zal bezuren the day after.

Leeftijd

Zo ongeveer iedereen boven de 30 klaagt dat de katers erger worden. Is dat echt zo of is het enkel een manier om duidelijk te maken dat je erg volwassen bent geworden? Mogelijk is het dat laatste, want katers worden helemaal niet erger met de jaren. Sterker nog, er zijn signalen dat je er op latere leeftijd juist minder last van hebt. Toxicoloog Jan Tytgat verklaart bij HLN: “In de volksmond zegt men dat je katers verergeren naarmate je ouder wordt. Maar geen enkel onderzoek bevestigt dat. Iemand van 60 jaar kan dus nog altijd even zwaar uitkateren als een persoon van 25.”

Hangxiety

Toch heeft niet iedereen evenveel last van een avondje doorzakken. Simpel gezegd: hoe meer je weegt, hoe beter je er tegen kan. Maar je psychische gesteld speelt ook een rol. Drink je vaker te veel dan weet je wat je kunt verwachten. Doordat je een realistische kijk hebt op een kater zul je wat minder klachten ervaren. Daarnaast bestaat er zoiets als 'hangxiety' waar vooral vrouwen last van kunnen hebben: ze zijn angstig als ze een kater hebben.

Gezond eten

Maar hoe kun je die kater verminderen? Er is niet heel veel aan te doen. Natuurlijk: veel water drinken helpt een beetje. Probeer gezond te eten, dat werkt psychisch ook bevorderlijk. Pijnstillers helpen, maar beter neem je ibuprofen in plaats van paracetamol. Die laatste is in combinatie met alcohol giftig voor de lever.

Ontkater met vrienden

Nog een goeie tip volgens onderzoek: doorsta de kater samen met vrienden. “Wat je eigenlijk moet doen, is je aandacht verleggen. Wég van de katerklachten”, legt psychiater Hendrik Peuskens, gespecialiseerd in verslavingszorg, uit. “Samen kateren met vrienden kan zo’n hulpmiddel zijn. Dan creëer je ineens ook ruimte om stoere verhalen te vertellen, die het vervelende gevoel, je hoofdpijn of misselijkheid zullen counteren. Zoek dus steun bij elkaar. Zolang het jouw gedrag op lange termijn niet gaat bepalen, is dat best oké om zo eens met een kater om te springen.”