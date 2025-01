4 dingen die therapeuten graag willen dat je weet over therapie

Bijna iedereen weet i dat therapie nuttig en zelfs levensveranderend kan zijn. Maar het succes ervan hangt grotendeels af van je relatie met je therapeut en de kwaliteit van jullie communicatie.

Voor het geval je erover denkt naar een therapeut te gaan, of als je op zoek bent naar een nieuwe, heeft The New York Times een aantal gerenommeerde therapeuten gevraagd te vertellen wat zij zouden willen dat cliënten wisten vóór hun eerste sessie.

1. Een sterke band is essentieel.

Een sterke band is essentieel. Alle therapeuten zeiden dat het belangrijkste waar je naar moet zoeken als je op zoek bent naar een therapeut, een "goede band" is - of de band tussen therapeut en cliënt, die professionals in de geestelijke gezondheidszorg de therapeutische alliantie noemen. Het is niet het type therapeut", zegt Yuxin Sun, psycholoog in Seattle. "Het is de relatie die geneest."

Bij de juiste therapeut moet je je veilig en gerespecteerd voelen. Je moet niet het gevoel hebben dat je stiekem beoordeeld wordt. Met dat in gedachten, probeer met meer dan één therapeut te praten voordat je je engageert. Veel therapeuten bieden gratis consulten van 10 of 15 minuten aan. En vertrouw op je gevoel. Binnen ongeveer drie sessies zal het waarschijnlijk duidelijk worden of jullie goed bij elkaar passen, zegt Riana Elyse Anderson, klinisch psycholoog en universitair hoofddocent aan de Columbia University School of Social Work in New York City. Als het niet klikt, ga dan verder. "Het is net als daten," voegt ze eraan toe. "Je wilt je verlies vroegtijdig accepteren."

2. Je voelt je misschien slechter voordat je je beter voelt.

Het kan zijn dat je je slechter voelt voordat je je beter voelt. Het doorbreken van oude patronen en overtuigingen die je niet langer dienen kan soms ongemakkelijk zijn, aldus de experts. En hoewel een therapeut je moet steunen, is therapie niet bedoeld als een echokamer. Als je je ongemakkelijk voelt, kan dat een indicatie zijn dat de behandeling werkt, zegt Naomi Torres-Mackie, klinisch psycholoog in het Lenox Hill Hospital in New York City. "Het is heel belangrijk om een open dialoog met je therapeut te hebben over hoe dat voor jou voelt," zegt ze. En in tegenstelling tot wat we vaak zien in tv-programma's of horen in podcasts, gaat therapie meestal niet gepaard met een dramatische openbaring aan het einde van elke sessie of een groot a-ha-moment dat alles oplost. In plaats daarvan is het meestal een serie kleine veranderingen die in de loop van de tijd bij elkaar optellen.

3. Je hebt zelf de touwtjes in handen.

Therapie is bedoeld om samen te werken. Het is geen scheve machtsdynamiek waarbij je alles doet wat de therapeut zegt, aldus Dr. Sun. Het is dus belangrijk om samen met je therapeut doelen te stellen en manieren te vinden om succes te meten. Onthoud: je mag zoveel vragen stellen als je wilt. In het ideale geval zal je therapeut regelmatig controleren hoe je je voelt over jullie werk samen. Maar als dat niet het geval is, kun je dat gerust doen. Laat ze weten wat werkt en wat niet werkt. Dit is jouw tijd en je verdient het om er het beste uit te halen. Zorg er daarnaast voor dat je er zelf bij wilt zijn. "In therapie gaan omdat iemand anders je daartoe aanzet, werkt meestal averechts", zegt Sherry Cormier, psycholoog in Pittsburgh. "Er moet een soort persoonlijke investering zijn die je in therapie doet om er maximaal profijt van te hebben."

4. Therapie is geen teken van zwakte.

Therapie is geen teken van zwakte. Naar een therapeut gaan betekent niet dat je kwetsbaar bent of dat andere mensen het allemaal wel weten en jij niet. Het betekent gewoon dat je een stap neemt om jezelf te verbeteren. Voor veel patiënten vereist het nemen van die stap veel kracht en moed, aldus de experts. "Therapie is ontzettend moeilijk", zei Dr. Sun. "Er is veel moed voor nodig en het kan soms uitdagend zijn. Maar de uitdagingen zijn hard nodig voor genezing en groei"