Djokovic: niet fit genoeg om Zverev in rally's uren bij te houden

MELBOURNE (ANP/RTR) - Novak Djokovic was vrijdag in de halve finale van de Australian Open niet fit genoeg om Alexander Zverev in de rally's meerdere sets bij te houden. Dat zei de Serviër nadat hij na verlies van de eerste set in een tiebreak opgaf, tot onvrede van de fans in Melbourne. Met op zijn gezicht een berouwvolle uitdrukking stak Djokovic twee duimen omhoog en klapte richting de tribunes, maar er klonk boegeroep toen de tienvoudig kampioen de baan verliet.

"Ik wist dat zelfs als ik de eerste set zou winnen, het een enorme opgave zou worden om fysiek fit genoeg te blijven om hem in de rally's bij te houden, voor wie weet nog wel twee, drie of vier uur", vertelde Djokovic aan verslaggevers. "Ik had vandaag helaas niet voldoende in de tank."

Zverev, die voor het eerst in de finale van de Australian Open staat, nam het op voor Djokovic. "Djokovic is iemand die de afgelopen twintig jaar absoluut alles van zijn leven aan deze sport heeft gegeven. Hij heeft dit toernooi gewonnen met een spierscheurtje in zijn buik en met een hamstringblessure. Dus toon alsjeblieft wat respect."