Blaaskanker: de symptomen die je moeten alarmeren

Blaaskanker is een van de meest voorkomende urologische dodelijke ziekten, die veel voorkomt bij rokers, maar niet alleen.

Blaaskanker is een type kanker dat begint in de cellen van de blaas. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en meestal bij mensen van 50 jaar of ouder. Als deze kanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, is deze vaak goed te behandelen. Het is dus belangrijk om de waarschuwingssignalen te kennen en deze serieus te nemen.

Bloed in de urine:

Bloed in de urine kan een van de eerste tekenen zijn van blaaskanker. Dit kan in het begin onopvallend zijn, waardoor het niet meteen opvalt. Zeer rode urine kan echter duiden op een verontrustend niveau van bloed in de urine. Bloed in de urine kan ook wijzen op andere problemen, zoals een infectie, dus het is belangrijk om met uw huisarts te praten als u hier last van heeft.

Pijn bij het urineren:

Pijn of een branderig gevoel bij het urineren kan een ander symptoom zijn van blaaskanker. Dit is echter ook een symptoom van andere urineaandoeningen, dus het is belangrijk om hiermee naar de huisarts te gaan om een diagnose te stellen.

Frequente noodzaak om te plassen:

Als u de laatste tijd vaak moet plassen en u niet weet waarom kan dit een ander symptoom van blaaskanker zijn. Het kan ook wijzen op een andere aandoening zoals een overactive bladder, dus het is belangrijk om hiermee naar de huisarts te gaan om een diagnose te stellen.

Rugpijn:

Rugpijn is een ongewoon symptoom in verband met blaaskanker. Dit kan wijzen op een vergevorderd stadium van de ziekte, waarbij de kanker zich heeft verspreid naar andere delen van het lichaam. Als u al langer last heeft van rugpijn en deze niet meer weggaat, is het belangrijk om hiermee naar de huisarts te gaan om een diagnose te stellen.

Zwelling in de onderbuik:

Een gezwollen buik die niet verdwijnt, kan duiden op blaaskanker die zich heeft uitgebreid tot de omliggende weefsels. Dit kan gepaard gaan met andere symptomen, zoals buikpijn en gewichtsverlies. Als u deze symptomen heeft, dan is het belangrijk om naar de huisarts te gaan om dit te laten onderzoeken.