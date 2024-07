5 tips voor wie zich vaak moe voelt

Je kunt moe zijn, omdat je te weinig hebt geslapen, maar wat ook vaak voorkomt: je voelt je moe en je weet eigenlijk niet waarom. Voor die laatste categorie hebben we een paar tips:

1. Drink 's avonds geen koffie meer

Cafeïne kan ongemerkt invloed hebben op je nachtrust. Je kunt testen of het uitmaakt of je wel of geen koffie drinkt na 16.00 uur.

2. Zoek mensen op

Ben je een fervente thuiswerker dan kun je aan het eind van de dag weleens uitgeput op de bank ploffen. Zoek in plaats daarvan gezelschap op. Daar krijg je positieve energie van.

3. Ga even in de zon

Als je 's ochtends meteen daglicht ziet met liefst een zonnestraaltje erbij, word je direct een stuk wakkerder. Ook later op de dag kan een wandeling buiten wonderen doen voor je energieniveau.

4. Kies blije mensen uit

Zijn de mensen om je heen, op kantoor of thuis, vaak lusteloos en weinig energiek, dan neem je die sfeer gemakkelijk over. Ben je omringd met actieve, blije mensen dan voel je jezelf ook direct beter.

5. Neem een goede houding aan

Zorg dat je rechtop staat of zit en sta vaak even op tussen het werk door. Met een actieve houding voel je je ook direct actiever.