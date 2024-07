Lange bagagewachttijden door personeelstekort Rotterdam Airport

ROTTERDAM (ANP) - Op Rotterdam The Hague Airport moesten veel passagiers zondag lang wachten op hun bagage. "De afhandelaar kampt met een personeelstekort waardoor mensen langer moeten wachten op hun bagage", zei een woordvoerster naar aanleiding van eerdere berichtgeving door Rijnmond.

De vertragingen lopen volgens haar op tot anderhalf uur. Volgens de regionale omroep hadden enkele honderden passagiers van meerdere vluchten last van de vertragingen in de bagageafhandeling. Daarbij liepen een aantal vertrekkende vluchten vertraging op. Volgens de woordvoerster heeft dit ook te maken met een gebrek aan medewerkers.

Wanneer de problemen zijn opgelost is nog onbekend. "Dat is lastig te zeggen, we hebben te maken met ziekte."