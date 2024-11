Aantal abortussen in 2023 flink gestegen

Het aantal zwangerschapsafbrekingen in ons land is vorig jaar, vergeleken met 2022, met zo'n 3700 gestegen naar ruim 39.000. Dat staat in een rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie kan door wettelijke beperkingen geen verklaring geven voor de cijfers

Het aantal buitenlanders dat in 2023 in Nederland een zwangerschap liet afbreken, is volgens de IGJ "nagenoeg" gelijk gebleven.

Meer dan tien jaar schommelde het aantal abortussen in Nederland tussen de 30.000 en 33.000. Sinds twee jaar gaat het aantal echter flink omhoog. Ook vorig jaar lieten vooral vrouwen tussen de 25 en 34 jaar een zwangerschap afbreken. Het aantal afbrekingen van tienerzwangerschappen stijgt minder snel. In 2023 waren dat er bijna 2900. Ruim honderd meisjes die een abortus ondergingen waren jonger dan 15 jaar.

Alle ziekenhuizen en abortusklinieken leverden cijfers aan.