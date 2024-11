Vakbond schrikt van faillissement The Body Shop in Nederland

UTRECHT (ANP) - Vakbond CNV is geschrokken van het nieuws dat The Body Shop failliet is gegaan, waardoor er opnieuw een bekende naam uit de Nederlandse winkelstraat dreigt te verdwijnen. "Na corona hadden experts al gewaarschuwd dat er meer faillissementen zouden komen. Dat zien we nu gebeuren. De ene na de andere valt om", reageert vakbondsbestuurder Erik Maas.

Eerder gingen onder meer BCC en Big Bazar al failliet, verduidelijkt hij. Ook Game Mania is bankroet verklaard. Eerder deze week zag Blokker zich genoodzaakt om uitstel van betaling aan te vragen. Uitstel van betaling mondt vaak uit in een faillissement, al is dat niet in alle gevallen de uitkomst.

Maas noemt het "vooral triest voor de werknemers" dat The Body Shop in Nederland bankroet is gegaan. Bij CNV wordt nu gekeken wat de bond voor hen kan betekenen.

Maas benadrukt het belang van snelle duidelijkheid voor het personeel. Hij herinnert zich dat Bij Big Bazar uiteindelijk soms maar één medewerker overbleef om de winkel op slot te doen. Volgens hem moeten zulke situaties worden voorkomen, omdat dan de veiligheid van het personeel in het geding komt.