Minder consulten over soa's bij Centra Seksuele Gezondheid

BILTHOVEN (ANP) - De Centra Seksuele Gezondheid kregen de eerste helft van het jaar 8 procent minder consulten over een soa (seksueel overdraagbare aandoening ) te verwerken, aldus gezondheidsinstituut RIVM. De daling was vooral te zien bij vrouwen en heteroseksuele mannen, concludeert het. Dat staat in de nieuwe Thermometer seksuele gezondheid van het RIVM.

Ook bij mannen die seks hebben met mannen daalde het aantal consulten, maar wat minder. De oorzaak weet het RIVM niet, maar "waarschijnlijk heeft de daling voor een deel te maken met de gestegen kosten van een consult voor de Centra Seksuele Gezondheid. Daardoor kunnen zij minder consulten plannen voor het geld dat zij ieder jaar ontvangen".

Dit raakt met name mensen die een verhoogd risico op soa's hebben: jongeren, mensen met een migratieachtergrond, lhbtiq+'ers en sekswerkers, zegt Soa Aids Nederland. "Deze groepen kunnen of willen, vanwege kosten of anonimiteit, vaak niet naar de huisarts. Een soa-consult bij de CSG's is anoniem en kosteloos en daarom het alternatief voor deze doelgroepen", aldus de organisatie. Ze voorziet een groter risico op onbehandelde infecties.