Aantal coronagevallen lijkt verder te stijgen

BILTHOVEN/UTRECHT (ANP) - Steeds meer mensen lijken het coronavirus onder de leden te hebben. Het aantal virusdeeltjes in het rioolwater is voor de negende week op rij gestegen en staat nu op het hoogste niveau sinds het begin van het jaar. In de afgelopen negen weken is de zogenoemde virusvracht vertienvoudigd, blijkt uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal virusdeeltjes in het riool is aanzienlijk hoger dan vorig jaar rond deze tijd. De concentraties zijn wel lager dan in juli 2022. De rioolwatermetingen zijn tegenwoordig de enige manier om de verspreiding van het coronavirus in de gaten te houden, nu de centrale coronatesten zijn afgeschaft.

Volgens onderzoeksinstituut Nivel gaan de afgelopen weken relatief veel mensen van 65 jaar en ouder met coronaklachten naar de huisarts. Dat begon half juni. Ouderen kunnen bij besmetting meer risico lopen dan anderen om er ernstig ziek van te worden. Daarom kunnen zij in het najaar een vaccin tegen het virus krijgen.