Carapaz wint na aanval in slotfase 17e etappe Tour de France

SUPERDÉVOLUY (ANP) - Richard Carapaz heeft de zeventiende etappe in de Tour de France gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education - Easypost rondde een aanval in de slotfase van de etappe succesvol af en finishte solo na een rit van 178 kilometer naar Superdévoluy. De Brit Simon Yates werd tweede, de Spanjaard Enric Mas derde.

Voor Carapaz, die deel uitmaakte van een grote groep die meerdere minuten voorsprong had op het peloton met geletruidrager Tadej Pogacar, is het de eerste etappezege in de Tour de France. De winnaar van de Giro d'Italia in 2019 won eerder drie ritten in de Giro en drie in de Vuelta. Ook veroverde hij olympisch goud in de wegrit van de Spelen van Tokio in 2021.

Carapaz eindigde in 2021 in het eindklassement van de Tour de France als derde.