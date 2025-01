Aantal vuurwerkslachtoffers iets gedaald, meer jongeren op de SEH

DEN HAAG (ANP) - Het aantal vuurwerkslachtoffers is voor de tweede jaarwisseling op rij iets gedaald, meldt VeiligheidNL maandag. Tijdens de overgang naar het nieuwe jaar belandden 1162 vuurwerkslachtoffers op de spoedeisende hulp of bij een huisartsenspoedpost. Een daling van 4 procent ten opzichte van de vorige jaarwisseling (1212 vuurwerkslachtoffers). In de jaarwisseling naar 2023 vielen 1253 vuurwerkslachtoffers.

Het aandeel jonge slachtoffers steeg wel iets op de 81 spoedeisende-hulpafdelingen (SEH's). Deze jaarwisseling was 37 procent van de 367 vuurwerkslachtoffers op de SEH jonger dan 16 jaar. De vorige jaarwisseling was dat 31 procent.

9 procent van de vuurwerkletsels werd veroorzaakt door mortierbommen. 3 procent van de slachtoffers liep letsel op door een cobra, 4 procent door een nitraat. Van de slachtoffers was 55 procent afsteker van het vuurwerk en 45 procent omstander. Er waren "geen opvallende verschuivingen in het type vuurwerk of het soort letsel dat men opliep", aldus VeiligheidNL.

Roep om landelijk vuurwerkverbod

In de regio Rotterdam-Rijnmond werden de meeste slachtoffers behandeld: 48. Daarna volgen regio Haaglanden met 44 slachtoffers en Amsterdam-Amstelland met 25. Naar verhouding vielen de meeste slachtoffers in de regio's Haaglanden en Gelderland-Zuid. In beide regio's belandde per 100.000 inwoners bijna 4 slachtoffers op de spoedeisende-hulpafdelingen.

Het effect van een lokaal afsteekverbod in die gemeenten is beperkt gebleven, aldus directeur van VeiligheidNL Martijntje Bakker. "Om het gros van de vuurwerkletsels te voorkomen is een algeheel verbod het meest effectieve middel. Zo was het aantal letsels tijdens de coronajaarwisseling van 2020-2021 bijna drie keer zo laag als nu. Het afsteken van vuurwerk was toen ook verboden in omringende landen, dus het is verstandig dit op Europees niveau te regelen."