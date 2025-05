Economen vinden deal VS en China goed nieuws voor EU en Nederland

DEN HAAG (ANP) - De tijdelijke verlaging van de importtarieven tussen de Verenigde Staten en China is goed nieuws voor de wereldeconomie en daarmee ook voor de Europese Unie en Nederland. Dat zeggen economen Bert Colijn en Arjen van Dijkhuizen in reactie op de maandag aangekondigde verlagingen, van 30 procent van de VS voor China en 10 procent van China voor de VS voor zeker negentig dagen. "Dit is een enorme de-escalatie van de handelsoorlog", zegt Van Dijkhuizen van ABN AMRO.

Voor de EU en Nederland is dit volgens de China-expert belangrijk, omdat de wereldwijde handel van cruciale impact is op deze economieën en hierdoor minder wordt belemmerd. Daarnaast kan de EU na dit nieuws ook steeds meer hopen op een handelsovereenkomst met de VS om het aangekondigde tarief van 20 procent omlaag te krijgen naar bijvoorbeeld 10 procent.

Ook ING-econoom Colijn noemt de ontwikkelingen positief. "De de-escalatie is veel groter dan verwacht. De soep wordt toch niet zo heet gegeten als we dachten."