Passages over natuur afgezwakt in plan voor indeling Nederland

DEN HAAG (ANP) - Passages over natuur zijn op meerdere punten afgezwakt in een nieuw ontwerp van de Nota Ruimte, een plan voor de indeling van Nederland tot 2050. Demissionair minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, BBB) heeft het stuk vrijdag gepresenteerd. De eerdere versie kwam naar buiten onder haar voorganger Hugo de Jonge, kort voordat het kabinet-Schoof aantrad.

De eerdere versie sprak nog van 'landbouw-aandachtsgebieden'. In die gebieden is relatief veel werk nodig voor het herstel van biodiversiteit, water of bodem. Een jaar later is deze term nagenoeg uit het stuk verdwenen.

In de veehouderij is meer ruimte per dier nodig, stond in het 'voorontwerp' van vorig jaar. Om te werken aan gezondheid en natuur "is het te voorzien dat de Nederlandse veehouderij de komende decennia in omvang zal afnemen". Die zin staat er nu niet meer in. Een deel van de landbouw wordt minder intensief, maar een ander deel produceert in 2050 "op hoogtechnologische, innovatieve intensieve wijze".