Je begint aan een ketodieet om af te vallen en je raakt tegelijkertijd verlost van je depressies. Een recente studie van Ohio State University laat opmerkelijke resultaten zien: studenten met ernstige depressie die een ketogeen dieet volgden, ervoeren na tien tot twaalf weken een vermindering van hun depressiesymptomen met maar liefst 69 tot 71 procent. Dat is aanzienlijk meer dan de gemiddelde verbetering van ongeveer 50 procent die gebruikelijk is bij medicatie en counseling.news.

Het ketogene dieet is een vetrijk, koolhydraatarm voedingspatroon waarbij het lichaam in ketose komt. In plaats van glucose gaat het lichaam dan ketonen verbranden als energiebron. De zestien studenten die de studie voltooiden, gebruikten allemaal al a ntidepressiva, therapie, of beide voordat ze aan het dieet begonnen.​

Snelle verbetering en cognitieve voordelen

Opvallend is de snelheid waarmee de verbetering optrad. Al na twee weken rapporteerden deelnemers 37 procent minder depressiesymptomen. Naast de afname van depressie verbeterden ook het algemene welzijn, geheugen en cognitieve functies. Deelnemers verloren gemiddeld vijf kilogram lichaamsgewicht, al bleek dit gewichtsverlies niet direct gekoppeld aan de stemmingsverbetering.

Wetenschappelijke onderbouwing

Zestien studenten klinkt een beetje mager voor zulke verregaande conclusies. Maar er is meer onderbouwing.

Een grootschalige meta-analyse gepubliceerd in JAMA Psychiatry, die 50 studies met in totaal 41.718 deelnemers omvatte, bevestigt het positieve effect van ketogene diëten op depressieve symptomen. De effecten waren het sterkst wanneer ketose daadwerkelijk werd gemeten en geverifieerd.

Volgens onderzoekers werkt het ketogene dieet mogelijk via meerdere mechanismen: het vermindert ontstekingen in het lichaam, verbetert de werking van mitochondriën (de energiefabrieken van cellen), verhoogt de neurotransmitter GABA d ie een kalmerende werking heeft, en vermindert glutamaat. Ook werd een stijging van 32 procent gemeten in BDNF, een herseneiwit dat bij depressie vaak verlaagd is.

De onderzoekers benadrukken dat een ketogeen dieet geen vervanging is voor professionele hulp, maar mogelijk wel een waardevolle aanvulling kan zijn op bestaande behandelingen. Grotere klinische trials zijn nodig om de effecten op langere termijn te onderzoeken.​