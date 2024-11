Artsen: onderzoek naar euthanasiewens jongeren voorbarig

UTRECHT (ANP) - Artsenfederatie KNMG en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) hebben kritiek op het voorstel van NSC-Kamerlid Rosanne Hertzberger om een onderzoek in te stellen naar de toegenomen euthanasiewens van jongeren die geestelijk in de knel zitten. Zij diende daartoe begin oktober een initiatiefnota in.

De KNMG en de NVvP wijzen op de vier evaluaties van de euthanasiewet en de praktijk. Daaruit blijkt volgens de organisaties "dat er tot nog toe geen concrete aanwijzingen zijn dat de huidige inrichting van de euthanasiewet niet volstaat voor het garanderen van een zorgvuldige euthanasiepraktijk bij personen met een psychische stoornis". Dat Hertzberger een commissie van wijzen wil om dit te toetsen, noemen de twee partijen "vooralsnog voorbarig".

De NVvP en de KNMG zeggen verder dat ze het eens zijn met Hertzberger om een mediarichtlijn op te stellen, zoals die ook voor zelfdoding geldt. Media berichten vrijwillig zeer terughoudend over deze zaken. De NVvP en KNMG zeggen dat artsen zich bewust moeten zijn van "het effect van hun uitingen in de media". Tegelijkertijd spelen sociale media volgens de twee organisaties een steeds grotere rol, vooral bij jongeren. "De mediarichtlijn zal daar helaas niet per se een oplossing voor bieden."