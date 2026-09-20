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Autofabrikant Volvo Cars haalt nieuwe topman bij Skoda

gezondheid
door anp
zondag, 20 september 2026 om 14:58
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STOCKHOLM (ANP/AFP) - De Zweedse autobouwer Volvo Cars heeft een nieuwe topman benoemd die overstapt van Skoda. De topman van het Tsjechische automerk, Klaus Zellmer, wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van Volvo Cars en opvolger van vertrekkend topman Håkan Samuelsson.
De Duitser Zellmer zal uiterlijk op 1 oktober 2027 de functie op zich nemen. Hij is sinds juli 2022 topman van Skoda, een dochtermerk van Volkswagen. De 75-jarige Samuelsson gaf tussen 2012 en 2022 leiding aan Volvo en keerde daarna in april vorig jaar weer terug als topman. Volvo Cars is eigendom van het Chinese bedrijf Geely.
Afgelopen week hield Volvo Cars nog een dag voor beleggers in Stockholm. Voorafgaand kwam Volvo Cars met plannen voor een reeks nieuwe modellen die de komende tijd op de markt gebracht gaan worden. Vorig jaar verkocht Volvo ongeveer 710.000 auto's wereldwijd.
Zellmer zegt verheugd te zijn om Volvo Cars te gaan leiden en het bijna honderd jaar oude automerk te bewonderen. Het bedrijf zegt dat Samuelsson en het bestuur zullen zorgen voor een goede overgang. Samuelsson treedt dan volgend jaar af bij Volvo Cars.
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