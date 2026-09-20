Chileense Bachelet trekt zich terug uit verkiezing VN-chef

GENÈVE (ANP/RTR) - De Chileense oud-president Michelle Bachelet (74) heeft zich teruggetrokken uit de verkiezing voor het voorzitterschap van de Verenigde Naties. Zij maakte haar besluit bekend op Instagram.

Bachelet wist na drie informele peilingen niet genoeg steun te verzamelen om de nieuwe secretaris-generaal van de VN te worden. Na deze stemmingen lijkt de Costa Ricaanse oud-vicepresident Rebeca Grynspan vooralsnog de grootste kanshebber op de baan. Het zou de eerste keer zijn dat een vrouw wordt benoemd tot secretaris-generaal, een rol die nu vervuld wordt door António Guterres.

Door de terugtrekking van Bachelet blijven er zeven kandidaten over. Het kan nog zijn dat meer mensen zich melden, een formele stemronde is nog niet aangekondigd. De opvolger van Guterres begint op 1 januari.