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België wil 'alcoholpoort' invoeren bij evenementen

gezondheid
door anp
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BRUSSEL (ANP/BELGA) - De federale regering van België gaat een pilot uitvoeren met een 'alcoholpoort' bij een openbare parkeerplaats. Als dat proefproject slaagt, wil ze die alcoholpoorten invoeren bij een aantal openbare parkeerplaatsen en bij openbare evenementen. Doel is te voorkomen dat bestuurders met te veel alcohol de weg opgaan.
De regering heeft hierbij gekeken naar Zweden, waar bestuurders die van veerboten vanuit Denemarken en Duitsland komen een blaastest moeten doen. Als ze te veel hebben gedronken, blijft de slagboom dicht.
De federale regering bekijkt welke praktische obstakels er nog moeten overwonnen worden om deze vorm van alcoholcontrole breed in te zetten.
In 2027 gaat de federale regering de wettelijke alcohollimiet voor beginnende bestuurders verlagen naar 0,2 promille. Die limiet gaat gelden voor bestuurders die minder dan drie jaar hun rijbewijs hebben.
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