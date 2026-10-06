Alcaraz wint in Tokio eerste ATP-toernooi na blessure

TOKIO (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft dinsdag voor het eerst sinds februari een ATP-toernooi gewonnen. In Tokio versloeg de Spaanse nummer 3 van de wereld, die dit jaar lang geblesseerd was, de Tsjech Jiří Lehečka in twee sets: 7-6 (4) 6-4.

Alcaraz verloor zijn eerste servicebeurt in de finale van het Japan Open. Hij maakte dat goed in een lange zesde game, waarin hij zijn derde breakpoint benutte. Ook in de tiebreak van de eerste set kwam Alcaraz terug van een achterstand. In de tweede set serveerde de Spanjaard sterk en had hij genoeg aan één break.

De voormalige nummer 1 van de wereld kampte dit seizoen met een polsblessure. Nadat hij de Australian Open had gewonnen, moest hij Roland Garros en Wimbledon aan zich voorbij laten gaan. Op de US Open strandde hij in de kwartfinale tegen de latere finalist Ben Shelton.