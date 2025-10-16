ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Betere afspraken nodig over aanvaardbare prijzen dure medicijnen

gezondheid
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 7:13
anp161025052 1
DEN HAAG (ANP) - Er zijn betere afspraken nodig over maatschappelijk aanvaardbare prijzen voor dure medicijnen. Dat schrijven Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument & Markt in een gezamenlijk advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De organisaties hebben uitgangspunten uitgewerkt voor een betere maatschappelijke afweging. Zo zou gezondheidswinst altijd voorop moeten staan. "Levert een medicijn meer gezondheid op, dan mag het ook meer kosten." Als er twijfel bestaat over de werkzaamheid van een medicijn, kan de maatschappelijk aanvaardbare prijs juist lager uitvallen.
Verder adviseren de organisaties maatregelen om de concurrentie tussen medicijnfabrikanten te versterken. Dat zou voor lagere prijzen moeten zorgen. Bij gebrek aan concurrentie kan de overheid ingrijpen door maximumtarieven in te stellen en sterker toezicht te houden op de medicijnmarkt, menen de opstellers van het advies.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2376235619

Deze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugd

ANP-537342152

De verrassende leeftijd waarop je hersenen hun piek bereiken

ANP-539116170

Bontenbal bekent kleur: “Als je me het pistool op de borst zet…”

ANP-511716543 (1)

Wat er met je darmen gebeurt als je twee keer per week krachttraining doet

79868106_m

Zwakke plek in magnetisch veld van de aarde wordt steeds groter

anp151025148 1

Le Pen kan definitief geen president van Frankrijk worden

ANP-539196191

Trump chanteert Argentijnen: dreigt 20 miljard aan steun te schrappen als volk weigert op Milei te stemmen

Loading