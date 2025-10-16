Betere afspraken nodig over aanvaardbare prijzen dure medicijnen

DEN HAAG (ANP) - Er zijn betere afspraken nodig over maatschappelijk aanvaardbare prijzen voor dure medicijnen. Dat schrijven Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument & Markt in een gezamenlijk advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De organisaties hebben uitgangspunten uitgewerkt voor een betere maatschappelijke afweging. Zo zou gezondheidswinst altijd voorop moeten staan. "Levert een medicijn meer gezondheid op, dan mag het ook meer kosten." Als er twijfel bestaat over de werkzaamheid van een medicijn, kan de maatschappelijk aanvaardbare prijs juist lager uitvallen.

Verder adviseren de organisaties maatregelen om de concurrentie tussen medicijnfabrikanten te versterken. Dat zou voor lagere prijzen moeten zorgen. Bij gebrek aan concurrentie kan de overheid ingrijpen door maximumtarieven in te stellen en sterker toezicht te houden op de medicijnmarkt, menen de opstellers van het advies.