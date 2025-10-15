ECONOMIE
Le Pen kan definitief geen president van Frankrijk worden

Samenleving
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 16:49
bijgewerkt om woensdag, 15 oktober 2025 om 16:53
anp151025148 1
De Franse Raad van State heeft het verzoek van Marine Le Pen om de onmiddellijke ingang van haar onverkiesbaarheid terug te draaien, verworpen.
De leider van het radicaalrechtse Rassemblement National (RN) en twaalf assistenten werden in mei veroordeeld voor verduistering van meer dan 4 miljoen euro aan EU-fondsen. Naast dat Le Pen een geldboete moet betalen, werd haar met onmiddellijke ingang verboden zich politiek kandidaat te stellen voor een periode van vijf jaar. Als partijleider was dat een grote klap voor Le Pen, die haar kansen voor de presidentsverkiezingen van 2027 daarmee zag verdampen.
Le Pen vocht de onmiddellijke ingang van haar onverkiesbaarheid na de veroordeling aan bij de Raad van State, omdat deze volgens haar ongrondwettelijk is. Dat verzoek is nu afgewezen. Wel buigt de rechter zich nog over de zaak, waarin Le Pen vanaf januari het beroep tegen haar veroordeling mag verdedigen. De uitspraak in die zaak wordt nog voor de zomer verwacht.
