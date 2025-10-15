ECONOMIE
BBB wil gezichtsbedekking en bidden op straat verbieden

Politiek
door Redactie
woensdag, 15 oktober 2025 om 16:56
anp151025149 1
De BBB wil gezichtsbedekkende kleding verbieden, staat in een document dat de partij woensdag heeft gepresenteerd. In het partijprogramma staat alleen dat gezichtsbedekking bij demonstraties verboden moet worden.
Het stuk is gericht tegen "islamitisch extremisme". Extremisme slaat volgens de AIVD op activiteiten die de democratische rechtsorde ondermijnen, zoals haatzaaien of desinformatie verspreiden. In een toelichting tegenover het ANP heeft Keijzer het ook over "islamitisch legalisme", wat ze omschrijft als "stap voor stap islamitische wetten deel laten zijn van het normale leven".
Hoe wijdverspreid is dat? "Nog niet heel veel", antwoordt Keijzer. "De percentages die dit aanhangen zijn laag. Maar regeren is vooruitzien."
Het stuk herhaalt ook de wens van de BBB om versterkte gebedsoproepen te beperken. In het partijprogramma staat dat daar een verbod op moet komen, maar volgens Keijzer zijn uitzonderingen op "hoogtijdagen" mogelijk. Ook bidden in groepen op straat wil ze verbieden.

