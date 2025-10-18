ECONOMIE
Nederlandse films domineren herfstvakantie, dit is de top 5

Film,video, streaming
door Redactie
zaterdag, 18 oktober 2025 om 11:04
bijgewerkt om zaterdag, 18 oktober 2025 om 11:12
anp181025065 1
Nederlandse films trekken deze week volle zalen in de bioscopen. Drie van de vijf best bezochte bioscoopfilms komen van eigen bodem en in de top 20 staan zeven Nederlandse producties. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse bioscoopbranche.
De best bezochte film in Nederland is het epos One Battle After Another, met Leonardo DiCaprio. Daarna volgen drie vaderlandse films: het psychologische drama Voor de meisjes, de strippersfilm One Jongens 3 en de komedie Straf, met Ruben van der Meer en Rutger de Bekker.
In de top 20 staan verder twee sinterklaasfilms waar gezinnen als vliegen op de stroop op afkomen: De Club van Sinterklaas - Een dolle beestenboel (op de 12e plek) en De Grote Sinterklaasfilm en de verdwenen verlanglijstjes (op plek 13). Verder wordt de lijst bevolkt door de psychologische thriller Rietland, over een rietsteker die een dood meisje op zijn land aantreft, en de komedie Mr & Mrs Alslan met Yolanthe Cabau.
Het komt bijna nooit voor dat er zoveel Nederlandse producties tegelijkertijd in de lijst met best bezochte bioscooptitels staan.

